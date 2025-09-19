«Железные люди»: Роман Сорокин о пути из футболиста в тренеры

Гость студии - известный псковский футболист, тренер футбольной школы «Спартак Юниор» Роман Сорокин.

Он расскажет, почему московский «Спартак» занимает всего-лишь 8 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, почему в клубе происходит чехарда с тренерами и можно ли перегореть футболом, если ты его сильно любишь. Ведущий — Георгий Пономарев.

Источник: ПЛН-FM