«Железные люди»: Роман Сорокин о пути из футболиста в тренеры
22.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - известный псковский футболист, тренер футбольной школы «Спартак Юниор» Роман Сорокин.
Он расскажет, почему московский «Спартак» занимает всего-лишь 8 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, почему в клубе происходит чехарда с тренерами и можно ли перегореть футболом, если ты его сильно любишь. Ведущий — Георгий Пономарев.
Источник: ПЛН-FM
