«Матрешка» в новогоднем «Квартирнике» на ПЛН FM

В гости к ведущему Дмитрию Иванову в первый день наступившего нового года пришли псковская певица Елизавета Степанова («Матрешка») и музыкант Сергей Поторочин.

Источник: ПЛН-FM