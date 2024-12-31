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«Матрешка» в новогоднем «Квартирнике» на ПЛН FM

01.01.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В гости к ведущему Дмитрию Иванову в первый день наступившего нового года пришли псковская певица Елизавета Степанова («Матрешка») и музыкант Сергей Поторочин.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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