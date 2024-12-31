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«Матрешка» в новогоднем «Квартирнике» на ПЛН FM
01.01.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В гости к ведущему Дмитрию Иванову в первый день наступившего нового года пришли псковская певица Елизавета Степанова («Матрешка») и музыкант Сергей Поторочин.
Источник: ПЛН-FM
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