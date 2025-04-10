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«Краски города»: чек-ап организма, места для бизнес-ланчей и «настоящие мужские забавы»
11.04.2025 08:50 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Краски города».
Разбавляем серую повседневность яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.
Сегодня в выпуске:
- «Здоровье по сезону». Чек-ап организма: что это, зачем и как часто?
- «Cубъективное мнение». Топ мест для бизнес-ланчей в Пскове.
- «Интересные о важном»: интересные люди о важных вещах. Актёр, предприниматель, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов расскажет о «настоящих мужских забавах».
Источник: ПЛН-FM
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