«Краски города»: чек-ап организма, места для бизнес-ланчей и «настоящие мужские забавы»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Краски города».

Разбавляем серую повседневность яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.

Сегодня в выпуске:

«Здоровье по сезону». Чек-ап организма: что это, зачем и как часто?

«Cубъективное мнение». Топ мест для бизнес-ланчей в Пскове.

«Интересные о важном»: интересные люди о важных вещах. Актёр, предприниматель, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов расскажет о «настоящих мужских забавах».

Источник: ПЛН-FM