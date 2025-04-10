www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
4 апреля 8 апреля 28 февраля 24 марта 24 марта 31 марта Телефон прямого эфира 30 января 27 марта 4 апреля 1 апреля 6 марта 28 марта 1 апреля 28 февраля 4 апреля










«Краски города»: чек-ап организма, места для бизнес-ланчей и «настоящие мужские забавы»

11.04.2025 08:50 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Краски города».

Разбавляем серую повседневность яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.

Сегодня в выпуске:

  •  «Здоровье по сезону». Чек-ап организма: что это, зачем и как часто?
  •  «Cубъективное мнение». Топ мест для бизнес-ланчей в Пскове. 
  • «Интересные о важном»: интересные люди о важных вещах. Актёр, предприниматель, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов расскажет о «настоящих мужских забавах». 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нужно ли создать в РФ институт уполномоченного по защите животных?










  смотреть результаты



Нужно ли создать в РФ институт уполномоченного по защите животных?










  смотреть результаты