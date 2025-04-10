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«На пятой передаче»: Застройка и транспортные проблемы, пауза в принятии закона о локализации такси

11.04.2025 12:55 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Темы выпуска: 

  • Застройка и транспорт: где в Пскове придется пересматривать схемы движения из-за возведения новых домов. 
  • Остановка на пути к локализации: можно ли выдыхать псковским таксистам или еще рано, и почему возникла пауза в принятии закона о пересадке таксистов на машины российской сборки.

 

Источник: ПЛН-FM



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