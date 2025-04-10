12:55 «На пятой передаче»: Застройка и транспортные проблемы, пауза в принятии закона о локализации такси
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«На пятой передаче»: Застройка и транспортные проблемы, пауза в принятии закона о локализации такси
11.04.2025 12:55 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Темы выпуска:
- Застройка и транспорт: где в Пскове придется пересматривать схемы движения из-за возведения новых домов.
- Остановка на пути к локализации: можно ли выдыхать псковским таксистам или еще рано, и почему возникла пауза в принятии закона о пересадке таксистов на машины российской сборки.
Источник: ПЛН-FM
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