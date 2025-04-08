«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о борьбе за суверенитет российской культуры

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Новая песня «поэта и правдоруба» посвящена борьбе за суверенитет российской культуры.

Источник: ПЛН-FM