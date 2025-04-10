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«Прессинг»: Казус Ильиной, мастера сушеного пресс-релиза и сладкие сны госпропагандистов

11.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг».

Юлия Магера и Артем Татаренко обсудили, как отразилось на медиапространстве региона задержание, а затем и арест ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Ведущие недоумевают из-за длительного молчания госпропаганды, упустившей в затхлом провинциальном болоте инфоповод федерального масштаба, а также огорчаются из-за непрофессиональной работы пресс-службы вуза.

Источник: ПЛН-FM



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