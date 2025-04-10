12:55 «На пятой передаче»: Застройка и транспортные проблемы, пауза в принятии закона о локализации такси
10.04.2025 14:00 «Три мудреца»: Скандал с ректором ПсковГУ - репутационные потери или «окно возможностей»?
09.04.2025 18:35 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о борьбе за суверенитет российской культуры
09.04.2025 18:20 «Дневной дозор»: Как скажется на регионе и судьбе опорного вуза скандал с ректором ПсковГУ?
«Прессинг»: Казус Ильиной, мастера сушеного пресс-релиза и сладкие сны госпропагандистов
11.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг».
Юлия Магера и Артем Татаренко обсудили, как отразилось на медиапространстве региона задержание, а затем и арест ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Ведущие недоумевают из-за длительного молчания госпропаганды, упустившей в затхлом провинциальном болоте инфоповод федерального масштаба, а также огорчаются из-за непрофессиональной работы пресс-службы вуза.
Источник: ПЛН-FM
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