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«Три мудреца»: Скандал с ректором ПсковГУ - репутационные потери или «окно возможностей»?

10.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».

Ключевая тема, которую сегодня обсудили ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко: «Скандал с ректором ПсковГУ - репутационные потери или "окно возможностей?"».

Кроме того, «мудрецы», как обычно, представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Источник: ПЛН-FM



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