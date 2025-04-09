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«Три мудреца»: Скандал с ректором ПсковГУ - репутационные потери или «окно возможностей»?
10.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».
Ключевая тема, которую сегодня обсудили ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко: «Скандал с ректором ПсковГУ - репутационные потери или "окно возможностей?"».
Кроме того, «мудрецы», как обычно, представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
Источник: ПЛН-FM
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