«Зверьё моё»: Псевдоприюты в жилых помещениях

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». На этот раз ведущая Ульяна Лаблюк предлагает поговорить об организации псевдоприютов в жилых помещениях.

Речь о ситуациях, когда люди подбирают бездомных животных на улице, зачастую из благих намерений, дают им крышу над головой, при этом должный уход обеспечить не в силах. Такие истории периодически долетают из разных городов. В январе этого года в центре внимания оказались Великие Луки, где журналистам пришлось в срочном порядке спасать четвероногих, запертых в квартире без еды и воды. А месяц назад тревогу забили зоозащитники Пскова, которые выявили очередной «загаженный» дом, где в условиях антисанитарии содержались десятки кошек.

Подробности произошедшего рассказала псковский зооволонтёр Василиса Иванова, которая лично зафиксировала, во что превратился некогда презентабельный коттедж после пребывания там животных. Как зоозащитники пытались помочь женщине, которая взяла на попечение большое количество четвероногих, чем это обернулось и что делать дальше? Где сейчас находятся 53 кота, в каком они состоянии?

Источник: ПЛН-FM