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«Квартирник»: Народный хор «Радуга» о современном творчестве и новом худруке
11.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Квартирник».
Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову пришел Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Радуга». Хор «Радуга» был создан в 1975 году на заводе тяжелого электросварочного оборудования талантливым музыкантом Михаилом Уником. На эфир пришли художественный руководитель и хормейстер Елена Самедова, а также:
- Маргарита Баринова (староста);
- Ирина Егорова;
- Евгения Игнатьева;
- Надежда Семёнова;
- Вера Стражина;
- Наталья Филиппова;
- Сергей Соколов (баянист).
Как получилось, что из работников завода был основан творческий коллектив? Что из себя представляет «Радуга» сегодня? 18 апреля в зале «Дома офицеров» будет концерт «Праздник песни и души». Что ждёт зрителей?
Источник: ПЛН-FM
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