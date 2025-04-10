www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
1 апреля 4 апреля 24 марта 27 марта 6 марта 28 марта 28 февраля 8 апреля 4 апреля 1 апреля 24 марта Телефон прямого эфира 31 марта 30 января Телефон прямого эфира 31 марта










«Квартирник»: Народный хор «Радуга» о современном творчестве и новом худруке

11.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Квартирник».

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову пришел Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Радуга». Хор «Радуга» был создан в 1975 году на заводе тяжелого электросварочного оборудования талантливым музыкантом Михаилом Уником. На эфир пришли художественный руководитель и хормейстер Елена Самедова, а также: 

  • Маргарита Баринова (староста);
  • Ирина Егорова;
  • Евгения Игнатьева;
  • Надежда Семёнова;
  • Вера Стражина;
  • Наталья Филиппова;
  • Сергей Соколов (баянист).

Как получилось, что из работников завода был основан творческий коллектив? Что из себя представляет «Радуга» сегодня? 18 апреля в зале «Дома офицеров» будет концерт «Праздник песни и души». Что ждёт зрителей?

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нужно ли создать в РФ институт уполномоченного по защите животных?










  смотреть результаты



Нужно ли создать в РФ институт уполномоченного по защите животных?










  смотреть результаты