«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о нелегкой судьбе ректоров

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. На этот раз «поэт и правдоруб» сочинил песню о нелегкой судьбе ректоров российских вузов.

Источник: ПЛН-FM