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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о нелегкой судьбе ректоров 

11.04.2025 18:30 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. На этот раз «поэт и правдоруб» сочинил песню о нелегкой судьбе ректоров российских вузов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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