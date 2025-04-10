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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о нелегкой судьбе ректоров
11.04.2025 18:30 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. На этот раз «поэт и правдоруб» сочинил песню о нелегкой судьбе ректоров российских вузов.
Источник: ПЛН-FM
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