«PRO-ПРАВО»: Брачный договор и новации в законодательстве

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Тема выпуска - брачный договор и новации в законодательстве, повышение госпошлин при разделе имущества. Ведущая - адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова.

Источник: ПЛН-FM