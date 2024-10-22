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«PRO-ПРАВО»: Брачный договор и новации в законодательстве
23.10.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.
Тема выпуска - брачный договор и новации в законодательстве, повышение госпошлин при разделе имущества. Ведущая - адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова.
Источник: ПЛН-FM
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