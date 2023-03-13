В фокусе: Ремонт Ольгинского моста

С 15 марта в Пскове перекроют для ремонта дорожного полотна правую часть Ольгинского моста, приближенную к Троицкому собору. Будет проведен не ямочный, а капитальный ремонт — с полноценной заменой и асфальтового покрытия, и бетонного основания. Работы по ремонту половины моста планируют завершить до майских праздников. Автомобильное и пешеходное движение на мосту на время ремонта сохранится.

Решение о полной замене дорожного покрытия было ожидаемым. В последний раз ремонт проводился в конце 2016 года. Но через год ямы вновь появились на тех же местах, где их регулярно устраняли. На данный момент накопилось множество жалоб на состояние проезжей части Ольгинского моста. Постоянный ямочный ремонт уже не спасает. Водители переживают за свои автомобили, так как в местах глубоких повреждений моста торчит арматура. Попытки объехать опасные ямы приводят к ДТП. Какие работы планируется выполнить во время ремонта Ольгинского моста? В какие сроки? Как будет организовано движение из-за перекрытия части моста? Ответы на все эти вопросы сегодня в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM