«Беседка»: О Горожанской экспедиции и проекте «Создатели истории»

Археологический сезон в в псковском регионе в разгаре. На каких территориях сосредоточены усилия археологов в этом году? Почему выбраны именно эти территории? Для чего археологам нужны волонтеры и возрожденный студенческий археологический кружок? В чем суть проекта «Создатели истории. Познавательное путешествие в мир древней Руси»? В чем уникальность поселения у деревни Горожане? Как сделать его точкой притяжения для местных жителей и туристов и почему это так важно? Об этом и не только расскажет гость студии - руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов.

Источник: ПЛН-FM