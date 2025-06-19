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«Беседка»: О Горожанской экспедиции и проекте «Создатели истории»
20.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Археологический сезон в в псковском регионе в разгаре. На каких территориях сосредоточены усилия археологов в этом году? Почему выбраны именно эти территории? Для чего археологам нужны волонтеры и возрожденный студенческий археологический кружок? В чем суть проекта «Создатели истории. Познавательное путешествие в мир древней Руси»? В чем уникальность поселения у деревни Горожане? Как сделать его точкой притяжения для местных жителей и туристов и почему это так важно? Об этом и не только расскажет гость студии - руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов.
Источник: ПЛН-FM
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