«Беседка»: Как преобразится концертный зал ГКЦ после капремонта?

25.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - заместитель директора Городского культурного центра Даниил Иванов.

Основной поводом для разговора - ремонт в здании ГКЦ. Кроме того, ведущая Татьяна Иванова поговорит с гостем о творческой жизни учреждения.

 

 

 

