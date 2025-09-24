24.09.2025 14:00 «Дом Советов»: Андрей Козлов об «Агродиктанте», самочувствии АПК и работе в 12-м округе
24.09.2025 09:00 «Люди труда»: Инженер Олег Александров о путях решения кадровой проблемы на предприятиях
«Беседка»: Как преобразится концертный зал ГКЦ после капремонта?
25.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - заместитель директора Городского культурного центра Даниил Иванов.
Основной поводом для разговора - ремонт в здании ГКЦ. Кроме того, ведущая Татьяна Иванова поговорит с гостем о творческой жизни учреждения.
Источник: ПЛН-FM
