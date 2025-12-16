www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 ноября 2 декабря 24 ноября 4 декабря 19 ноября Телефон прямого эфира 29 октября 21 ноября 1 декабря 20 ноября 25 ноября 1 декабря 29 октября 28 ноября 26 ноября Телефон прямого эфира

«Дом Советов» с Александром Братчиковым: Каким будет бюджет региона на 2026 год?

17.12.2025 14:00 «ПЛН-FM»

На волнах радио ПЛН FM (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Дом Советов».

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Разговор был посвящен работе над региональным бюджетом на 2026 год.

Какие можно выделить основные параметры бюджета? Как проходила работа согласительной комиссии? Насколько увеличился бюджет в результате ее работы? 

Ответы на эти и другие вопросы - в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?











  смотреть результаты



2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?











  смотреть результаты