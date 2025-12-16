16.12.2025 12:35 «Обратный отсчет»: Иван Белугин об итогах 2025 года для Локнянского муниципального округа
«Дом Советов» с Александром Братчиковым: Каким будет бюджет региона на 2026 год?
17.12.2025 14:00 «ПЛН-FM»
На волнах радио ПЛН FM (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Дом Советов».
Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.
Разговор был посвящен работе над региональным бюджетом на 2026 год.
Какие можно выделить основные параметры бюджета? Как проходила работа согласительной комиссии? Насколько увеличился бюджет в результате ее работы?
Ответы на эти и другие вопросы - в сегодняшнем эфире.
Источник: ПЛН-FM
