«Дом Советов» с Александром Братчиковым: Каким будет бюджет региона на 2026 год?

На волнах радио ПЛН FM (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Дом Советов».

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Разговор был посвящен работе над региональным бюджетом на 2026 год.

Какие можно выделить основные параметры бюджета? Как проходила работа согласительной комиссии? Насколько увеличился бюджет в результате ее работы?

Ответы на эти и другие вопросы - в сегодняшнем эфире.

