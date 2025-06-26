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«Хайпожоры»: Мобильный коллапс, государственный Telegram и тренд на русские песни

27.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Мобильный коллапс: последствия отключения интернета в Пскове

  • Путин подписал: государственный Telegram может появится в России

  • Новый тренд: иностранцы массово поют русские песни в TikTok.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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