13:05 «На пятой передаче»: Необходимость новых дорог, шлагбаумы во дворах и платная парковка в центре
26.06.2025 18:20 «Дневной дозор»: Эффективная коммуникация власти и общества как залог общественного спокойствия
25.06.2025 18:25 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о наказании за «кражу» традиционных ценностей
«Хайпожоры»: Мобильный коллапс, государственный Telegram и тренд на русские песни
27.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
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Мобильный коллапс: последствия отключения интернета в Пскове
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Путин подписал: государственный Telegram может появится в России
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Новый тренд: иностранцы массово поют русские песни в TikTok.
Источник: ПЛН-FM
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