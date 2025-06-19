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«Краски города»: О футболе, Вере и экскурсии от бывшего псковского коммуниста

20.06.2025 09:00 «ПЛН-FM»

Сегодня у ведущей программы, королевы красоты Ирины Вересовой, особенная история — о вкусе, о детстве и о людях, которые делают настоящие чудеса. Только что она вернулась из Москвы, где побывала на легендарной фабрике мороженого «Чистая линия», и это было не просто путешествие, а настоящее погружение в сказку. А экскурсию по производству для нее провел гендиректор фабрики Армен Бениаминов, жизнь которого когда-то была плотно связана с Псковом. Завтра Ирина Вересова поделится с радиослушателями впечатлениями от встречи с бывшим псковским коммунистом, а также констатирует тот факт, что столичные ресторанные критики всё чаще обращают внимание на наш регион.

А гостем постоянной рубрики «Разговоры о важных» станет священник Псковской епархии, руководитель молодежного отдела «Трилучье», иерей Тигрий Агаджанян - инициатор десятков добрых, ярких и креативных проектов для молодёжи. Он служит в храме святителя Василия Великого на Горке и, несмотря на свой молодой возраст, уже стал настоящим духовным ориентиром для многих.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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