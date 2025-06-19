«Пастырь»: Святые с Богом, а ты?

15 июня православные отмечали Собор всех святых, а в предстоящее воскресенье, 22 июня, будет отмечаться Неделя всех святых, в земле Русской просиявших. А знаем ли мы, кто такие святые? Вроде бы на первый взгляд все понятно, а если попросят объяснить?… О том, кто такие святые, расскажет священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора.

Источник: ПЛН-FM