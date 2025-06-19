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«На пятой передаче»: Нет мобильного интернета – нет такси

20.06.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Основные темы:

  • нет мобильного интернета – нет такси: с какими проблемами столкнулись перевозчики и пассажиры, рекомендации при вызове такси;
  • ливнёвки – море проблем и вопросов;
  • ограничение движения 21 июня - когда жителям улицы Яна Фабрициуса разрешат в выходной день выехать из дома?

 

Источник: ПЛН-FM



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