31.12.2024 12:35 Гостем программы «Обратный отсчет» стала врио председателя областного комитета по культуре Илианна Петрова
30.12.2024 14:00 «Постскриптум»: Неделя событий в музее, Псков - для туристов и не на пляже - нельзя!
27.12.2024 14:00 «Обратный отсчет»: Ольга Тимофеева об итогах 2024 года в сферах культуры, спорта и молодежной политики
27.12.2024 13:00 «На пятой передаче»: Изменения в круговом движении на перекрестке Инженерной - Индустриальной
26.12.2024 19:00 «Обратный отсчет»: Сергей Лаврухин об итогах 2024 года для регионального управления МЧС
Новогодняя песня от Елены Васильчиковой (KaLLi) в «Квартирнике» на ПЛН FM
01.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Артист, музыкант, автор-исполнитель Елена Васильчикова (KaLLi) стала гостем программы «Квартирник» на ПЛН FM.
Она представила слушателям свою новую новогоднюю песню, а также ответила на вопросы ведущего Артема Татаренко о итогах минувшего года и своих творческих планах.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати