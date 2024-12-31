Новогодняя песня от Елены Васильчиковой (KaLLi) в «Квартирнике» на ПЛН FM

Артист, музыкант, автор-исполнитель Елена Васильчикова (KaLLi) стала гостем программы «Квартирник» на ПЛН FM.

Она представила слушателям свою новую новогоднюю песню, а также ответила на вопросы ведущего Артема Татаренко о итогах минувшего года и своих творческих планах.

Источник: ПЛН-FM