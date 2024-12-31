www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
2 декабря 8 ноября 21 ноября 22 ноября 26 ноября 22 октября 25 ноября Телефон прямого эфира 28 ноября 18 ноября 22 ноября 21 ноября 23 октября 22 октября 21 ноября 18 ноября










Новогодняя песня от Елены Васильчиковой (KaLLi) в «Квартирнике» на ПЛН FM

01.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Артист, музыкант, автор-исполнитель Елена Васильчикова (KaLLi) стала гостем программы «Квартирник» на ПЛН FM.

Она представила слушателям свою новую новогоднюю песню, а также ответила на вопросы ведущего Артема Татаренко о итогах минувшего года и своих творческих планах.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Сколько денег потратили на новогодние подарки?










  смотреть результаты



Сколько денег потратили на новогодние подарки?










  смотреть результаты