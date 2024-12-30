Гостем программы «Обратный отсчет» стала врио председателя областного комитета по культуре Илианна Петрова

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».

Гость студии - врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.

Ведущий Артем Татаренко побеседовал с ней об итогах работы сферы культуры региона в 2024 году и планах на 2025 год.

Источник: ПЛН-FM