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Гостем программы «Обратный отсчет» стала врио председателя областного комитета по культуре Илианна Петрова

31.12.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».

Гость студии - врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.

Ведущий Артем Татаренко побеседовал с ней об итогах работы сферы культуры региона в 2024 году и планах на 2025 год.

 

Источник: ПЛН-FM



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