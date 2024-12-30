12:35 Гостем программы «Обратный отсчет» стала врио председателя областного комитета по культуре Илианна Петрова
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Гостем программы «Обратный отсчет» стала врио председателя областного комитета по культуре Илианна Петрова
31.12.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».
Гость студии - врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.
Ведущий Артем Татаренко побеседовал с ней об итогах работы сферы культуры региона в 2024 году и планах на 2025 год.
Источник: ПЛН-FM
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