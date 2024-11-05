14:00 «Собственной персоной»: Петр Алексеенко об итогах политсезона-2024, планах обкома КПРФ и годовщине Октябрьской революции
05.11.2024 14:00 «Собственной персоной»: Актуальные вопросы безопасности дорожного движения в Псковской области
05.11.2024 13:00 «Гонки по вертикали»: академия чиновничьих наук, сигнал из Госдумы и новый поворот муниципальной реформы
«PRO-ПРАВО»: Льготы для участников СВО
06.11.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.
Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова расскажет о том, какие льготы предусмотрены для участников специальной военной операции и какие выплаты и госгарантии предусмотрены для военнослужащих.
Источник: ПЛН-FM
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