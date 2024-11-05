«PRO-ПРАВО»: Льготы для участников СВО

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова расскажет о том, какие льготы предусмотрены для участников специальной военной операции и какие выплаты и госгарантии предусмотрены для военнослужащих.

Источник: ПЛН-FM