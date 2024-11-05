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«PRO-ПРАВО»: Льготы для участников СВО

06.11.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова расскажет о том, какие льготы предусмотрены для участников специальной военной операции и какие выплаты и госгарантии предусмотрены для военнослужащих.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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