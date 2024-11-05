www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
18 октября 2 августа 23 октября 22 октября 24 октября Телефон прямого эфира 24 октября 21 октября 21 октября 17 октября 21 октября 22 октября 22 октября 22 октября 21 октября 22 октября

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о пенсионной реформе

06.11.2024 12:55 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Недавно в его жизни произошло знаменательное событие — «поэт и правдоруб» оформил пенсию. В связи с этим его новая песня посвящена пенсионной реформе.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Пора ли менять резину?












  смотреть результаты



Пора ли менять резину?












  смотреть результаты