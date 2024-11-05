«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о пенсионной реформе

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Недавно в его жизни произошло знаменательное событие — «поэт и правдоруб» оформил пенсию. В связи с этим его новая песня посвящена пенсионной реформе.

Источник: ПЛН-FM