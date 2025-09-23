«Дом Советов»: Андрей Козлов об «Агродиктанте», самочувствии АПК и работе в 12-м округе

Гость студии - председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий круг тем — от деятельности в 12-м округе и предстоящего Всероссийского аграрного диктанта до самочувствия АПК в Псковской области.

Источник: ПЛН-FM