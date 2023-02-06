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«Беседка»: Звезда НТВ Андрей Норкин о санкционных списках, свободе слова и уехавших из России
07.02.2023 13:00 «ПЛН-FM»
На этот раз героем программы стал известный теле- и радиоведущий, звезда НТВ Андрей Норкин.
4 февраля он выступил в псковском Доме офицеров с юмористической программой «Другой формат», а перед началом концерта дал эксклюзивное интервью для радиостанции «ПЛН FM». Дина Дабришюте поговорила с ним о санкционном списке Канады, куда он попал буквально 3 февраля, о либеральной и государственной журналистике, о пропаганде и о свободе слова в России. Также Андрей Норкин высказал свое отношение к уехавшим из России и объяснил, почему журналист должен быть патриотом всегда — не только в наше время.
Источник: ПЛН-FM
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